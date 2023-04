Privés de sieste, attachés à un radiateur... Un rapport de l'IGAS dénonce des maltraitances dans les crèches

Comment en est-on arrivé là ? Le rapport pointe notamment la taille des groupes d’enfants pouvant aller jusqu’à 20, 25 et même 30 enfants. Or, on le sait, plus les groupes sont grands, plus le stress des enfants augmente. Sans compter les nuisances sonores pour les enfants comme pour les professionnels. Les taux d’encadrement sont aussi mis en cause. Et c’est sans appel : "Le rapport de la commission des 1000 premiers jours a préconisé de respecter le ratio d’un adulte pour 5 enfants (moyenne de l’OCDE), et la littérature scientifique établit un optimum à 1 pour 3 pour les enfants de moins de 2 ans, et 1 pour 4 ou 1 pour 5 pour les enfants de plus de 2 ans", pointe l'enquête de l'Igas.

À ce sujet, le rapport donne quelques verbatims de professionnelles assez révélateurs. À titre d’exemple : "Accueillir 23 enfants à deux, de 7h30 à 9h45, sans aucune aide", se plaint l'une d'elle. "Lorsque nous sommes 2 pour 11 enfants et qu’il faut enchaîner les levés, changes, goûters et les premiers départs, le ménage de la salle du repas, les machines à laver… Il n’y a pas de place à la désorganisation", admet une autre. En cause aussi, la formation des professionnels. Pour Jean-Baptiste Frossard, l'un des co-auteurs, "les professionnels sont trop peu formés à la connaissance du développement de l’enfant", précisant que "la moitié se forme à distance et les stages ne sont pas évalués".

Autre frein évoqué à la qualité d’accueil, une "réflexion insuffisante sur l’amplitude horaire durant laquelle les enfants fréquentent la crèche". L’Igas souhaiterait une réflexion du type de celle entreprise sur les rythmes scolaires pour l'accueil des enfants de moins de trois ans. Sans parler des structures d'accueil, souvent "vieillissantes et mal adaptées à l’accueil des jeunes enfants", avec des espaces ne permettant pas "la sécurisation affective des enfants ou l’expression de leur motricité".