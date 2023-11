"Couvre-toi, tu vas attraper mal !" : le froid est-il (vraiment) le responsable de nos rhumes d'hiver ?

Une descente d'air polaire est prévue cette semaine en France. Le retour du froid qui, pour beaucoup, signifie le retour des rhumes. Mais le lien de cause à effet n'est pas si simple...

"Couvre-toi, tu vas prendre froid !". Qui n'a jamais entendu cette phrase ? Des températures en baisse et un temps plus humide seraient les ingrédients parfaits pour attraper un rhume, avec le traditionnel nez bouché, les éternuements, et même la fièvre. Alors pour éviter de passer ses journées à côté de la boite de mouchoirs, le premier réflexe de beaucoup d'entre nous est toujours le même : bien s'habiller pour rester au chaud.

Cette période est un moment où les virus peuvent se propager rapidement Dr Loïc Picou, médecin généraliste dans la Haute-Vienne

Mais se couvrir à l'approche de l'hiver n'est malheureusement pas suffisant, car le responsable n'est pas celui qu'on croit. De nombreux virus, responsables d'infections respiratoires, peuvent donner un rhume et circulent plus facilement en hiver. Autre facteur qui les favorise : la période d'incubation, pouvant aller jusqu'à dix jours. "Cette personne-là peut parfois contaminer d'autres personnes, sans le savoir. Cette période est un moment où les virus peuvent se propager rapidement", explique le docteur Loïc Picou, médecin généraliste à Nieul (Haute-Vienne).

S'il faut consulter en cas d'aggravation des symptômes, certains n'hésitent pas à renforcer leurs défenses immunitaires de manière préventive. "C'est de la vitamine C ! Aussi bien les citrons, les kiwis, les clémentines, les oranges, c'est super", explique la cliente d'un marché en plein air. Autres bonnes habitudes : appliquer les gestes barrières, c'est aussi simple qu'efficace. "Désinfection des mains, à chaque fois qu'on se mouche, on change de mouchoir, et on aère les pièces", conseille une pharmacienne. Sans oublier de mettre un masque lorsque les premiers symptômes apparaissent, pour ne pas contaminer son entourage, notamment les personnes les plus fragiles.