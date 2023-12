Peut-on éviter la crise de foie lors des repas de fin d’année ?

La crise de foie ne touche pas cet organe : il s’agit d’un trouble digestif lié à une alimentation excessive. Nausées, ballonnements, douleurs abdominales et fatigue font partie de la liste des symptômes d’une indigestion alimentaire. Pour soulager une crise de foie, il est recommandé de se mettre à la diète et de bien s’hydrater.

Repas copieux, dîner arrosé, abus de chocolat… Noël et les fêtes de fin d’année riment souvent avec estomac bien rempli. Problème ? Cette alimentation chargée peut avoir un impact néfaste sur la digestion… et entraîner ce qu’on appelle communément une crise de foie !

Loin d’être liée à cet organe spécifique, la crise de foie est en réalité un trouble digestif qui touche l'estomac et l'intestin. Elle survient généralement à la suite d'un changement alimentaire, d’une consommation excessive de produits sucrés ou d’un abus de boissons alcoolisées. Voici ce qu’il faut savoir sur ce problème, nos conseils pour l’éviter et les remèdes pour la soulager.

Quels sont les symptômes d’une indigestion ?

Également connue sous le terme dyspepsie ou indigestion, la crise de foie se manifeste par des symptômes douloureux au niveau de l'abdomen supérieur. Sensation de lourdeurs, brûlures d'estomac, ballonnements et flatulences, nausées, fatigue et manque d'appétit, la liste des symptômes est longue.

Ces derniers surviennent généralement quelques heures après le repas et peuvent durer plus ou moins longtemps.

Pourquoi faut-il boire de l’eau pendant les repas de fêtes ?

Durant ces périodes d’excès alimentaires, le problème principal qui cause la crise de foie est tout simplement la consommation importante d'aliments gras et sucrés, le tout arrosé d’alcool…

Heureusement, pour éviter l’indigestion, il existe une technique très efficace. Outre le fait de manger plus léger, il faut surtout penser à bien s’hydrater ! Tout au long du repas de Noël, il est donc recommandé de boire de l’eau, idéalement gazeuse et peu salée comme la Salvetat ou du Perrier. En buvant suffisamment d’eau, vous allez permettre à votre organisme de compenser la déshydratation liée à l’alcool et vous l’aiderait ainsi à mieux digérer le repas copieux. De même, pensez à bien mâcher, c’est un atout pour une digestion plus facile.

Bien sûr, pour limiter les risques, on conseille de préparer votre organisme en amont en suivant une bonne hygiène de vie : sommeil suffisant, activité physique régulière…

Nos astuces pour soulager la crise de foie

Si, malgré votre bonne volonté, vous êtes touché par l’indigestion, pas de panique. Pour se remettre d'une crise de foie, il est nécessaire de mettre au repos votre système digestif. Afin de soulager les symptômes, privilégiez les aliments faciles à digérer : yaourt et jus de fruits frais au réveil, riz ou pain blanc pour le déjeuner, banane à l’heure du goûter, vous avez besoin d’aliments possédant des propriétés apaisantes pour calmer l’estomac.

Autre recommandation indispensable : boire beaucoup d’eau ! Si besoin, vous pouvez également opter pour des tisanes afin d'hydrater abondamment votre corps. Évidemment, il est préconisé d’éviter la consommation d’aliments agressifs pour l’estomac comme les produits épicés ou trop gras, l’alcool ou encore la cigarette.