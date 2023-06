Peut-on réutiliser les crèmes solaires de l’année précédente ?

Pour faire des économies et ne pas gâcher, il serait tentant de réutiliser le produit de l’été dernier. Pourtant, ce n’est pas conseillé. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) recommande de “respecte(r) la date de péremption et la période de conservation après ouverture indiquées sur l’emballage.” Avec le temps, “les filtres (des produits) ont tendance à se dégrader et à diminuer ainsi l’efficacité de la protection”.

Selon une étude menée par le CNRS et Sorbonne université, l’octocrylène contenu dans certaines crèmes peut se transformer en benzophénone. Ce composé est considéré comme un perturbateur endocrinien cancérogène et peut devenir dangereux pour la santé.