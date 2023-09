Plantes médicinales : comment les utiliser sans prendre de risques pour la santé ?

Si l’usage médicinal des plantes est scruté à la loupe, c’est probablement que la pharmacopée française recense en 2023 pas moins de 425 plantes médicinales utilisées traditionnellement, dont 148 plantes d’usage thérapeutique non exclusif, c'est-à-dire libérées du monopole pharmaceutique. Toutefois, la phytothérapie peut aussi réellement soulager les patients, à condition d’être suffisamment bien informé. “Généralement, en France, ce sont les parties renouvelables : tiges, feuilles, fleurs… qui sont utilisées, plus rarement les racines et écorces”, précise le docteur en pharmacie Pierre Champy dans le Figaro Santé, qui soutient que la tisane est le moyen le plus efficace pour recueillir le "totum" d’une plante, soit l’ensemble des composés actifs.

Pour éviter les erreurs et risques de surdosage, il est préconisé de se renseigner auprès d’un pharmacien spécialisé, d’un herboriste ou de consulter le glossaire de la Pharmacopée française cité plus haut. Par exemple, pour le sureau, on utilise la fleur pour son action diurétique. Pour l’eucalyptus, seules les feuilles sont exploitées pour soulager les infections ORL, le rhume ou encore les maux de gorge. À l’inverse, on utilise le rhizome (tige souterraine) du gingembre pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et analgésiques. Si des effets indésirables se font ressentir, vous pouvez aussi le signaler sur la plateforme dédiée nutrivigilance-anses.fr.