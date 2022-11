Pic de bronchiolite : pas de "tri" dans les services pédiatriques des hôpitaux, assure François Braun

Le ministre a par ailleurs assuré qu'il ne s'interdirait pas de lancer une "enquête" afin de vérifier si "de telles pratiques déviantes étaient avérées". Face à l'explosion de cas de bronchiolites, le ministre de la Santé a déclenché un plan Orsan et a décidé de moyens supplémentaires dans les régions les plus touchées, l'Ile-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est. À plus long terme, François Braun espère apporter des solutions de fond pour soutenir la pédiatrie, "une des spécialités qui ont été le plus maltraitées ces dix dernières années", d'après ses dires.