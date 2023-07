Piqûre de frelon asiatique : quels sont les risques pour la santé ?

Le frelon asiatique a été signalé pour la première fois en France dans le département du Lot-et-Garonne, en 2004. Depuis, sa "présence sur le territoire s’étend un peu plus chaque année", d’après l’Agence régionale de Santé (ARS) Val-de-Loire. Pour pouvoir agir en cas de piqûre , il faut déjà pouvoir reconnaitre un frelon asiatique et le différencier de son cousin européen. Selon le Muséum d’histoire naturelle, il s’agit de "la seule guêpe sociale en Europe à posséder une livrée aussi foncée : les adultes sont brun-noir et apparaissent, de loin, comme des taches sombres sur le nid" (plus de détails dans notre article).

En principe, se faire piquer par un frelon asiatique n’est pas plus dangereux que de se faire piquer par une guêpe ou une abeille. "Le venin du frelon asiatique n'a rien de particulièrement toxique", souligne la Protection civile et gestion des risques de la Haute-Vienne. "Les piqûres causent généralement une simple réaction locale (enflure, démangeaison) qui n'est pas dangereuse sauf en cas de piqûres à certains endroits du corps comme les yeux ou de piqûres multiples", peut-on lire sur le site de la préfecture. Des endroits du corps sont donc plus sensibles que d’autres, comme le visage.