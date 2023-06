Piqûre de tique : comment la reconnaître ?

On dit souvent que la tique pique, mais ce n’est pas vraiment le cas : elle mord. Avec leurs “bouches” les acariens s’accrochent à la peau afin de se nourrir du sang de l’animal ou de l’humain. Une fois que la tique a mordu, elle reste accrochée à son hôte. Ainsi, pour reconnaître une morsure, il faut chercher la bête. Car si parfois la piqûre peut entraîner des démangeaisons et une rougeur, la plupart du temps, elle est indolore. On cherche alors un petit point noir ou gris, en relief. En passant le doigt sur la peau, vous pouvez sentir l’acarien.

Pour savoir où chercher, il faut se référer aux endroits de prédilection de l’animal. Il s’accroche généralement à des endroits où la peau est fine comme à l’arrière des genoux ou des oreilles, dans les plis du coude, sous les aisselles, au niveau de l’entrejambe, dans le nombril, au niveau du coude… Il arrive également d’en trouver sur le cuir chevelu. On les cherche souvent après une balade en forêt ou dans un parc.