Pizzas Buitoni contaminées par E.coli : après "Fraîch'up", la gamme "Bella Napoli" visée par une plainte

Buitoni à nouveau sur le devant de la scène. Quelques semaines après le scandale de la contamination d'enfants par la bactérie Escherichia coli par des pizzas de la gamme "Fraîch'up" de Buitoni, la marque italienne détenue par Nestlé est une fois de plus visée. D'après les informations de BFMTV confirmées par l'AFP, la gamme "Bella Napoli" est mise en cause après la plainte d'un couple ayant consommé l'une des pizzas le 27 mars dernier.

Deux jours après le repas, une mère de famille de 34 ans aurait ressenti des douleurs dans le bas du ventre, de la fièvre et des vomissements, selon le témoignage recueilli par BFMTV, puis a été hospitalisée pendant six jours et placée sous morphine. Ce sont les médecins qui ont fait le lien avec les pizzas, avant qu'elle ne décide de porter plainte, à Perpignan.