Pizzas Buitoni contaminées par E.coli : 56 malades confirmés en France, dont deux décès

Hormis la Corse, l'ensemble des régions de France métropolitaine ont été touchées par une recrudescence de syndromes hémolytiques et urémiques (SHU) ou d'infection à E.coli producteurs de shigatoxines. Avec 12 cas en moins de trois mois, le territoire des Hauts-de-France a été le plus touché, devant l'Île-de-France (neuf cas) et la Nouvelle-Aquitaine (huit cas). Arrivent ensuite la Bretagne (six cas), le Grand Est et la Provence-Alpes-Côte d'Azur (trois cas). Deux cas ont été repérés en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie (2 cas) et en Centre Val-de-Loire (2 cas). Enfin, un cas a été confirmé dans les régions Bourgogne Franche-Comté et Normandie.