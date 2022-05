Pizzas Buitoni contaminées par E.coli : une troisième gamme de la marque mise en cause ?

Le scandale des pizzas Buitoni se poursuit-il ? Alors que la gamme de pizzas "Fraîch'Up" est visée par une enquête (après une cinquantaine de contaminations à la bactérie E. coli en France et deux décès possiblement liés), deux autres gammes sont maintenant mises en cause. Les "Bella Napoli" ont fait l'objet d'une plainte jeudi et, désormais, les "Four à pierre" sont mises en cause par un avocat de victimes, sans toutefois de confirmation des enquêteurs à ce stade. Selon des informations de Franceinfo, l'avocat Richard Legrand a en effet prévu de déposer une plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui", "blessures involontaires" et "tromperie".