Pizzas Buitoni : le PDG de Nestlé présente ses "excuses" et annonce un fonds pour les victimes

"Je veux aujourd'hui exprimer ma plus profonde compassion et présenter mes excuses", a-t-il déclaré dans cette interview, déplorant "un drame humain, où des familles et des enfants sont touchés". Un "fonds de soutien aux victimes du SHU" (Syndrome Hémolytique et Urémique) va par ailleurs être créé, sans que le montant qui y sera consacré ne soit dévoilé.

"Il ne se substituera en rien aux indemnisations que la justice pourrait décider. Mis en place le 1er septembre, il sera administré par un tiers de confiance, une association que nous sommes en train de choisir. Il permettra d'apporter une aide à ces familles touchées, qui, au-delà de la souffrance, sont aussi peut-être confrontées à des difficultés financières, comme des pertes de revenus", a précisé Christophe Cornu.