L'accueil des femmes enceintes est-il compromis cet été dans un quart des maternités ?

D'où vient ce chiffre, largement commenté et qui suscite des craintes légitimes du côté des patientes ? On en retrouve la trace dans une publication de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, l'ONSSF, datant de la fin juin. Dans un communiqué, publié conjointement avec l'association Santé en danger, les signataires tentent d'alerter sur la situation : "Sur 461 maternités françaises, 122 ont répondu à notre enquête menée du 1er au 26 juin", peut-on lire, ces dernières signalant "être en difficulté majeure pour assurer l’accueil et la prise en charge des patientes, par manque d'effectifs".

Les besoins en personnels se concentrent "essentiellement" sur les sages-femmes, mais aussi au niveau des "médecins anesthésistes, gynécologues obstétriciens, pédiatres, infirmiers ou infirmières de bloc opératoire", ou encore des "infirmiers puériculteurs ou infirmières puéricultrices". Autre chiffre mis en avant, celui de "49 maternités, soit 40 % des répondants", qui "déclarent des fermetures partielles (arrêt d'activités ou fermeture de service)", ayant pour conséquence "des transferts vers les structures voisines", avec "souvent un défaut d’information aux patientes, voire des ARS (agences régionales de santé) non averties". Derrière le terme de "fermetures partielles", les auteurs du communiqué précisent qu'il s'agit entre autres de "fermeture de consultations de suivi de grossesse, d’échographie, de gynécologie dans les établissements et arrêt des cours de préparation à la naissance et à la parentalité".