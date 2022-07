Plus de 2 millions de Français touchés par le Covid long

Les effets du Covid-19 ne se limitent pas à la seule durée de l'infection, et de nombreux Français en sont les malheureux témoins. D'après une étude publiée ce vendredi par Santé publique France et réalisée entre le 22 mars et le 8 avril derniers auprès de plus de 27.000 personnes, "30% des personnes ayant eu une infection Covid-19 plus de trois mois auparavant" présentaient les critères d'une "affection post-Covid-19", autre nom du Covid long.

"À l'échelle de la population française au moment de l'étude, l'affection post-Covid-19 concernerait 2,06 millions de personnes de plus de 18 ans", indique encore l'agence sanitaire. Un nombre conséquent, d'autant que le Covid long ne touche pas l'intégralité de la population de la même façon. Selon Santé publique France, les femmes, les actifs et les personnes ayant été hospitalisées présenteraient plus de Covid long que les autres contaminés.