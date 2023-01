Plus de 424 millions de boîtes : Sanofi n'a jamais produit autant de Doliprane en France qu'en 2022

Sanofi bat des records. Dans un contexte de pénurie de paracétamol et de triple épidémie grippe-bronchiolite-Covid-19, l'entreprise française a produit et livré "plus de 424 millions de boîtes de sa gamme Doliprane en 2022" dans l'Hexagone, fait-elle savoir ce lundi dans un communiqué. "Il s'agit du plus haut niveau de production depuis le début de sa commercialisation en 1964", se félicite Sanofi.

Une production largement supérieure à celle constatée avant la pandémie de Covid-19. Sanofi produisait alors "en moyenne 355 millions de boîtes par an", précise l'entreprise, qui avait peu à peu augmenté ses capacités. En 2021, "383 millions de boîtes" avaient été livrées. Les enfants sont également concernés puisque pour "la seule solution pédiatrique, la production a augmenté de 49% en 2022 par rapport à 2021, pour atteindre plus de 24 millions de boîtes livrées, avec une très forte accélération en fin d'année", rapporte Sanofi.