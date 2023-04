Plus de 80.000 enfants en France ont été privés d'au moins un vaccin en raison du Covid-19

Ce sont des chiffres inquiétants en France et dans le monde. L'Unicef a publié, mercredi 19 avril, son rapport intitulé "La situation des enfants dans le monde en 2023 : Pour chaque enfant, des vaccins", analysant la situation vaccinale des touts-petits depuis le début de la pandémie de Covid-19. Résultat : entre 2019 et 2021, 67 millions d'enfants à travers le monde ont été privés d'un ou de plusieurs vaccins - dont 48 millions n'ont reçu aucune dose. Un chiffre jamais vu depuis 2008 et qui fait craindre des épidémies de rougeole ou de polio, le taux de vaccination pour la première ayant baissé de 86 à 81% en trois ans, selon le rapport.

En France, 82.000 enfants sont concernés par cette situation, dont 21.000 n'ont reçu aucun vaccin contre aucune maladie. Pour expliquer ce phénomène en hausse, l'Unicef pointe "la surcharge des systèmes de santé", la "réaffectation de ressources déjà maigres" mais aussi "une perte de confiance à l'égard de la vaccination". En France, cette confiance a baissé de 11,5% entre 2019 et 2021, les personnes de moins de 35 ans et les femmes étant les plus susceptibles d'être les moins convaincues de l'importance de faire vacciner les plus petits.