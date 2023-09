Plusieurs hospitalisations pour botulisme à Bordeaux : 3 questions sur cette maladie grave

Pour s'en prémunir, quelques précautions s'imposent, la toxine botulique n’ayant ni goût ni odeur. Il est notamment recommandé de ne pas consommer l’aliment s’il présente une couleur ou une odeur anormale ou si la boîte de conserve est gonflée, de respecter la chaîne du froid, de consommer rapidement les produits après ouverture et les plats après préparation et de respecter les dates limites de consommation. Dans un guide détaillant les aliments à risque de contamination, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) mentionne notamment la charcuterie, les conserves de végétaux, le poisson séché ou mariné, emballé sous vide, mais aussi le miel chez les enfants de moins d'un an. De son côté, l'OMS rappelle que pour éviter tout risque d'intoxications, il est nécessaire de se laver les mains avant de cuisiner et de manger mais aussi de conserver les aliments à la bonne température.

À noter que les animaux peuvent également être infectés, aucun cas de transmission entre l’animal et l’homme n’ayant toutefois été recensé pour l'heure. Le botulisme ne se transmet pas d'une personne à une autre.