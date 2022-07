Polio, rougeole : "Alerte rouge" face à la chute record de la vaccination des enfants

Cette couverture trop faible a entraîné l'apparition d'épidémies évitables de rougeole et de polio sur les 12 derniers mois, a souligné le rapport. Environ 24,7 millions d'enfants ont raté leur première dose contre la rougeole en 2021, soit plus de cinq millions de plus qu'en 2019. Et 14,7 millions d'enfants supplémentaires n'ont pas reçu leur deuxième dose. La couverture vaccinale pour la première dose contre la rougeole était ainsi de 81% en 2021, un plus bas depuis 2008.

Ces mauvaises nouvelles interviennent alors que les taux de malnutrition sont par ailleurs en hausse. Un enfant malnutri a déjà des défenses immunitaires plus faibles, et est donc plus susceptible de développer des cas graves de ces maladies pourtant évitables. "Nous devons opérer un rattrapage de l'immunisation pour les millions (d'enfants) manquants, ou nous allons inévitablement voir davantage d'épidémies, d'enfants malades et une grande pression sur des systèmes de santé déjà à flux tendu", a plaidé Catherine Russell.