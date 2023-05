Pollens : les pluies de mai pourraient amplifier le risque d'allergies

En effet, les orages violents et les pluies qui s'abattent en ce moment sur une partie de la France offrent un répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol et en nettoyant l'atmosphère de potentielles graminées. Ce repos ne devrait être que temporaire, puisque les pluies "favoriseront aussi la croissance et le développement des graminées", qui dès que le soleil sera de retour, libéreront davantage de pollens.

Résultat : on peut s'attendre à des concentrations de pollens d'autant plus élevées, nourris par les dernières averses. Par ailleurs, le retour à un temps ensoleillé, venteux et des températures douces faciliteront aussi l’émission et la dispersion de graminées dans l’air. Le 15 mai, le RNSA soulignait ainsi que si les concentrations de pollens de graminées étaient stables ces derniers jours, le risque d'allergie devrait rapidement passer au niveau élevé. Actuellement, tout le sud du pays est concerné par cette alerte.