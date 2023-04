Polluants : l'ARS d'Île-de-France recommande de ne pas consommer les œufs des poulaillers domestiques

Parmi les 25 sites analysés, deux présentent "des teneurs particulièrement élevées en PCB (polychlorobiphényles, ndlr) dans les œufs (40 à 50 fois les seuils réglementaires européens pour les œufs commercialisés)", alors qu'ils sont éloignés de "plus de 3 kilomètres de tout incinérateur". "Les propriétaires des deux poulaillers ont été informés, en leur recommandant de ne plus consommer leurs œufs", ajoute l'ARS.

L'Agence rappelle par ailleurs que "la consommation régulière d’aliments contaminés par des dioxines et des PCB entraîne une imprégnation progressive de l’organisme", qui peut avoir des effets sur la santé à long terme, comme une "augmentation" des risques de cancer, des "troubles de la fertilité et de la grossesse", ainsi que du diabète et "des effets perturbateurs endocriniens". "La principale mesure de prévention consiste à éviter la consommation de produits alimentaires les plus contaminés", réaffirme-t-elle, précisant que sa recommandation s'applique tout particulièrement à Paris et à la petite couronne, ainsi que dans les zones urbaines denses de la grande couronne.