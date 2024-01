Pollution de l'air dans les écoles : des milliers de cas d'asthme causés par le mauvais état des salles de classe

Une étude montre que la pollution de l'air dans les salles de classe favorise les cas d'asthme chez les enfants de 6 à 11 ans. Près de 30.000 cas pourraient être évités chaque année en prenant des mesures, comme le fait d'aérer régulièrement.

L'insalubrité de certaines salles de classe sont responsables de l'asthme de nombreux enfants. L'Agence nationale de santé publique s'est penchée, pour la première fois, sur les conséquences de la pollution de l'air intérieur dans les écoles élémentaires. Et les chiffres, dévoilés ce mardi 30 janvier par les autorités sanitaires, ont de quoi alarmer.

"Ces travaux inédits permettent d’estimer que plusieurs dizaines de milliers de cas d’asthme chez les enfants de 6 à 11 ans seraient évitables chaque année en France via une réduction des expositions au formaldéhyde (une substance présente notamment dans les matières plastiques, ndlr) et aux moisissures dans les salles de classe", selon Santé publique France.

Plus exactement, près de 30.000 cas d’asthme seraient évitables chaque année chez ces enfants par une réduction des expositions au formaldéhyde, via des actions d’aération-ventilation de l’air ; et près de 12.000 cas de sifflements, en éradiquant la présence des moisissures visibles dans les classes, détaille l'agence sanitaire, sur son site internet. Si la présence de polluants et un mauvais renouvellement de l'air dans les classes a été établie par plusieurs données (dernièrement par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur), c'est la première évaluation quantitative des impacts sur la santé de la pollution de l’air dans les salles de classes des écoles élémentaires.

Emmanuel Macron avait promis d'agir

Au regard de l'"enjeu de santé publique" de la qualité de l'air dans les établissements scolaires, où 12 millions d’élèves font leur rentrée chaque année, il est important de poursuivre les actions pour réduire les sources d’exposition et améliorer l'aération des salles de classes, recommande Santé publique France. Des évaluations quantitatives d'impact sanitaire seront déclinées localement au cours de l'année 2024 ; ce qui apportera des estimations plus fines, indispensables à l’action territoriale. Des évaluations quantitatives d'impact sanitaire seront également déclinées localement au cours de l'année 2024, ce qui apportera des estimations plus fines, indispensables à l’action territoriale.

"Ces nouvelles évaluations s’intéresseront également à l’impact du trafic routier dans et à proximité des établissements scolaires en milieu urbain et permettront d’évaluer le bénéfice sanitaire d’actions de réduction de la pollution de l’air", selon l'agence sanitaire. Lors de sa seconde campagne électorale présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de lancer "immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux et tous les bâtiments publics", insistant sur 50.000 morts dues à la pollution, "dont certains enfants". Fin août 2023, un collectif de médecins et d'associations a alerté sur une mauvaise qualité de l'air intérieur "dans trop d'écoles" et l'a appelé à tenir cette promesse.