Pollution de l'air : les mesures de confinement auraient permis de sauver des centaines de vies en Europe

Des décès imputables à la pollution évités grâce aux mesures de confinement. D’après une étude de la London School of Hygien and Tropical basée sur l'analyse de 47 villes européennes et relayée par le Guardian, un peu plus de 800 vies auraient été sauvées en Europe grâce à l'amélioration de la qualité de l'air. Avec la mise sous cloche des sociétés pour empêcher la flambée des cas de Covid-19, la pollution avait brusquement diminué du fait d’une forte baisse des déplacements.

Toujours selon cette étude, Paris, Barcelone, Milan et Londres font partie des villes qui ont évité le plus de victimes de la pollution. Les trois premières sont celles qui ont enregistré les plus fortes baisses de dioxyde d’azote (NO2), l’un des principaux polluants de l’atmosphère, de 50 à 60%, entre février et juillet 2020.