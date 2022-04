Des particules de microplastiques découvertes dans les poumons de patients

Si, pour l'heure, les effets sur la santé sont encore inconnus, les chercheurs s'inquiètent, car les microplastiques endommagent les cellules humaines en laboratoire. De plus, les particules de pollution de l'air sont déjà connues pour pénétrer dans le corps et causer des millions de décès prématurés chaque année.

En 1998, une étude américaine sur des patients atteints de cancers du poumon avait mis en évidence des fibres de plastique et de plantes (comme le coton) dans plus de 100 échantillons. Dans les tissus cancéreux, 97% des échantillons contenaient des fibres et dans les échantillons non cancéreux, 83% étaient contaminés.