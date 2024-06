Peu connue, la potomanie est une addiction ou un trouble de la soif. Les personnes atteintes peuvent aller jusqu’à boire 20 litres par jour, alors que la recommandation est de consommer 2 litres en moyenne. Les potomanes peuvent faire des crises d’épilepsie, en raison d’une diminution de la quantité de sodium dans le sang.

Ce n’est pas parce que le célèbre Jean-Claude Van Damme affirmait qu’il n’y aurait plus d’eau dans 20 ou 30 ans, qu'il faut en abuser pour autant. Si la consommation d’eau quotidienne tourne autour de 1,5 à 2 litres, certains ont du mal à trouver leur limite et vont jusqu’à boire entre 10 et 20 litres tous les jours. C’est ce que l’on appelle la "potomanie", autrement dit le trouble de la soif. Cependant, cette consommation excessive de liquides, quels qu’ils soient, est évidemment nocive pour la santé.

Deux formes possibles : la potomanie primaire et secondaire

Littéralement, la potomanie désigne le "besoin permanent de boire de grandes quantités de liquides, surtout de l'eau, même en l'absence de soif", selon le dictionnaire Larousse. Mais c’est aussi, et surtout, "un trouble du comportement alimentaire (TCA) psychogène qui s’accompagne de polyurie (l'augmentation du volume des urines)", d’après l'Académie nationale de médecine. Dans tous les cas, quelle que soit la définition, la potomanie est une addiction ou un trouble de la soif. Si la plupart du temps les potomanes sont accros à l’eau, ils peuvent en réalité être addicts à tous les liquides : sodas, alcool, jus, etc.

Cette pathologie d’ordre psychiatrique conduit les personnes atteintes à boire de manière incontrôlée et à outrance. En effet, certains peuvent aller jusqu’à boire 20 l par jour. À savoir qu’on parle de potomanie à partir de trois litres par jour. Son origine peut provenir d’une schizophrénie, d’un retard mental ou d’une psychose infantile : c’est ce que l’on appelle la potomanie primaire. La potomanie secondaire s’explique par diverses causes biologiques, comme la prise de certains médicaments, des troubles neurologiques, une "anomalie au niveau des centres cérébraux responsables de la soif" ou une pathologie des reins ou du diabète.

Quelles sont les conséquences de ce trouble ?

Si les recommandations officielles sont de l’ordre de 1,5 à 2 l par jour, c'est parce que la potomanie peut entraîner de nombreux soucis de santé, voire être mortelle. En effet, une consommation excessive peut engendrer une diminution de la quantité de sodium dans le sang, entraînant des nausées, des maux de tête, voire des crises d’épilepsie dans les cas les plus extrêmes. Pire encore, la potomanie peut être à l’origine d’œdèmes dans le cerveau, ce qui peut provoquer une perte de connaissance ou un coma. Aussi, les potomanes peuvent être atteints de polyurie, c’est-à-dire une augmentation du volume des urines par rapport aux moyennes habituelles, très dangereuse pour les reins.

Pour parvenir à se débarrasser de ce trouble obsessionnel de la soif, il est conseillé de consulter un psychothérapeute, si la potomanie est primaire et donc psychologique. Si elle est d'ordre secondaire, il faudra donc, dans un premier temps, traiter la première pathologie, comme les différentes formes de diabète par exemple.