Les relations amicales sont très importantes pour la santé mentale et le bien-être psychologique. Des études montrent que maintenir ces liens permettent de réduire le risque de dépression et stimulent les capacités cognitives. Pour cultiver ses amitiés, une méthode très simple a été mise en place par des experts en sciences sociales.

Arrivé à l’âge adulte, il est de plus en plus difficile de garder le contact avec ses amis. Le travail, la vie de famille, les départs dans une autre ville ou un autre pays pour répondre aux opportunités professionnelles. Petit à petit, le cercle amical se restreint. Or, maintenir le lien social et surtout le contact avec ses amis est nécessaire pour la santé mentale.

Les bienfaits des amitiés sur la santé mentale

En 2023, une étude de l’université d’Harvard menée sur plus de 80 ans a montré que l’amitié est le secret d’une vie heureuse. Robert Waldinger, professeur à l’université d’Harvard et psychiatre, a publié les conclusions de son étude dans un livre et il explique que lorsque l’on demande aux participants ce qu’il les a marqués dans leur vie, "ils ne répondent pas qu’ils ont gagné beaucoup d’argent, ou qu’ils ont fait tel ou tel bon investissement, ils parlent de leurs relations, des gens sur lesquels ils peuvent compter, de ceux qui ont été là dans les moments difficiles et de ceux qu’eux-mêmes ont réconfortés". En effet, les liens sociaux et les amitiés, ont un impact sur le bien-être psychologique, mais aussi sur la santé mentale, prévient le stress et les angoisses, voire la dépression.

La recherche scientifique a également démontré que cultiver les liens sociaux fait travailler le cerveau et permet de développer les capacités cognitives. Une étude a ainsi montré que les femmes âgées qui avaient des contacts quotidiens avec des amis réduisent de 43 % le risque de développer une démence. D’où l’importance de cultiver des relations amicales, saines et solides tout au long de sa vie.

Le point de départ pour maintenir de bonnes relations

L’amitié, comme pour toutes les relations durables, est fondée sur un échange. On donne pour recevoir. C’est sur ce postulat de base que Kasley Killam, spécialiste des sciences sociales à Harvard, a développé une méthode pour cultiver ces relations amicales. Baptisée la méthode 5-3-1, elle se résume ainsi : chaque semaine, on essaie d’entrer en contact avec cinq personnes différentes. On tente d’entretenir au moins trois relations étroites et on fait en sorte d’avoir une heure d’interaction de qualité par jour. Interrogée par CNBC, la spécialiste explique que "si l'on s'inspire des recherches sur le temps et le nombre de relations qu'entretiennent les personnes qui s'épanouissent vraiment, on peut dire que cette méthode est un bon point de départ".