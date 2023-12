Pour lutter contre les migraines, la solution des verres roses

Les opticiens débordent de paires de lunettes toutes plus originales les unes que les autres. Au rayon des teintes les plus tendances du moment, on retrouve le rose, la couleur pop et rétro par excellence. Outre son intérêt esthétique, cette teinte peut aussi être prescrite par un ophtalmologiste pour aider à lutter contre les migraines et la photophobie.

Quand vient l’heure de choisir ses solaires, on se retrouve bien souvent devant des murs interminables de montures. Optic 2000, Alain Afflelou, Atol, Krys... Toutes ces célèbres enseignes d’optiques proposent à leurs clients des lunettes de marques et de couleurs différentes. Noir, bleu, doré, gris, rouge… Il n’est pas toujours facile de savoir quelles teintes de verres choisir. Ce qu’il faut retenir, c’est que chaque teinte répond à des besoins bien spécifiques, rappelle l’Association Nationale pour l’Amélioration de la Vue (ASNAV), qui conseille d’en essayer plusieurs pour identifier celle qui sera la plus adaptée à sa vue. Si certaines personnes recherchent avant tout les produits les plus tendance, les verres traités pour une utilisation médicale permettent surtout de souligner les contrastes, ou encore d’améliorer le confort visuel. C’est le cas du rose, qui en plus de symboliser la douceur et le romantisme, soulagerait les personnes atteintes de céphalées.

Voir la vie en rose : quels bénéfices sur la santé ?

En France, près de 20 % de la population adulte souffre de migraine, soit dix millions de personnes, alerte l'association La Voix des migraineux. Encore mal diagnostiquée, elle provoque des céphalées douloureuses, parfois accompagnées de nausées. Autre forme de migraine, les migraines ophtalmiques peuvent être déclenchées par le stress, la fatigue ou encore une trop forte sensibilité à la lumière, appelée photophobie. D’après plusieurs essais cliniques, le port de lunettes roses réduirait ces symptômes. Déjà en 1991, une étude relayée par le site migrainequebec.org a comparé les effets des teintes bleues et roses sur des enfants souffrant de migraine. Seuls les enfants portant des lunettes teintées de rose ont bénéficié d’une amélioration de la fréquence des crises jusqu’à quatre mois. "Dans le groupe des lunettes à teinte rose, la fréquence des migraines est passée de 6,2 par mois à 1,6 par mois", relate le site spécialisé. Ces lunettes teintées anti-migraine peuvent être achetées en ligne ou dans certains opticiens spécialisés. Une fois en main, vous pourrez transmettre votre feuille de soins à la Sécurité Sociale pour obtenir le remboursement.

Des verres qui peuvent aussi modifier la perception des couleurs

Est-il pour autant prudent de les porter en toutes circonstances ? Malheureusement, non. Si ces verres pop et rétro peuvent être portés en intérieur comme en extérieur, les verres roses "ne protègent nullement" contre les rayons UV, met en garde l’opticien en ligne Vision Net. Aussi, les conducteurs doivent rester vigilants : le rose modifie la perception des couleurs, notamment "du bleu et du rouge", rapporte l’Institut national de la consommation. Si vous souhaitez égayer votre quotidien tout en améliorant votre vue et la perception des détails, sachez que le gris est également recommandé pour les hypermétropes. Le jaune augmente les contrastes, c’est pourquoi cette couleur est idéale pour les sports de glisse (ski, snowboard), le VTT ou les activités en montagne. Enfin, le vert ne dénature pas les couleurs et assure une bonne visualisation des contrastes.