Après l’essor du Pilates, la version Wall est aujourd’hui de plus en plus pratiquée. Le concept invite à prendre appui sur le mur pour réaliser les exercices. Cette pratique permet de travailler un large panel de muscles en profondeur.

Après le succès du Pilates il y a quelques années, c’est maintenant le Wall Pilates qui a la cote, et qui s’est développé notamment grâce aux réseaux sociaux. Toujours avec l’idée de renforcer les muscles en profondeur, sans brusquer le corps, la discipline se pratique cette fois-ci à l’aide d’un mur. Quel est ce concept et est-il aussi efficace que le Pilates classique ? On fait le point.

Qu’est-ce que le Wall Pilates ?

Pour ceux qui pourraient trouver le Pilates trop difficile, peut-être est-il préférable d’envisager la pratique du Wall Pilates, qui consiste à prendre appui sur un mur. "Le Wall Pilates est identique au Pilates classique, vous utilisez le mur comme un accessoire, tout comme vous utiliseriez une balle", précise la physiothérapeute Helen O’Leary à Stylist. Le mur accompagne la personne dans la réalisation des mouvements, en apportant plus de stabilité que dans la méthode classique, qui se pratique avec un tapis posé à même le sol. Cela permet également d’ajouter de la résistance "et une dimension verticale", note Marine Biren, coach sportive, interrogée par Femme Actuelle.

Pour pratiquer du Wall Pilates, il vous suffit de positionner un tapis de sport perpendiculaire à un mur, de vous allonger dessus et de placer vos jambes sur le mur. Une position qui permet ensuite de réaliser différents exercices de renforcement musculaire. À noter qu’il est bien souvent possible d’adapter directement les mouvements du Pilates classique à cette version murale.

Quels sont les effets du wall Pilates ?

L’avantage du mur est qu’il joue le rôle de guide dans les exercices, et aide ainsi à les effectuer correctement. Il peut aussi favoriser la confiance des pratiquants dans la réalisation des mouvements, puisque c’est un véritable soutien.

Mais la stabilité apportée par ce pilier ne rend pas la discipline plus facile pour autant. "D’un côté, le mur va simplifier les exercices qui nécessitent un travail d’équilibre, d’un autre, il peut complexifier les exercices au sol", explique Marine Biren.

Tout comme le Pilates classique, la version au mur fait largement travailler l’ensemble des muscles. Certains exercices, comme celui du pont, aident notamment à améliorer la "mobilité de la colonne vertébrale", indique Helen O’Leary. Le fessier est aussi particulièrement sollicité, dû justement à l’appui mural. Mais il est également possible de travailler le haut du dos, la poitrine et les bras, grâce à des manœuvres effectuées debout, le dos collé au mur. Une discipline tout aussi complète, donc, que la version classique, et qui a pour avantage d’être adaptable aux capacités de chacun et aux éventuelles blessures.