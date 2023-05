Pour six Français sur dix, les thérapies alternatives "au moins aussi efficaces que la médecine classique"

En revanche, les Français constatent des limites. D'après 64% d'entre eux, "les thérapies alternatives sont moins efficaces que la médecine classique pour les pathologies graves et les maladies chroniques". Plus de six Français sur dix (61%) ne consulteraient d'ailleurs "pas un praticien en thérapie alternative en priorité face à des symptômes inconnus", tandis que 56% considèrent que "les remèdes naturels peuvent provoquer des effets secondaires nocifs". "Mais les Français ne font pas tous preuve de cette méfiance", assure Odoxa. "16% d'entre eux ont déjà renoncé à un traitement médical au profit d'une thérapie alternative", un taux qui grimpe à 24% pour les 25-34 ans.

Au total, 89% des Français affirment avoir déjà eu recours à une thérapie alternative pour se soigner. La plus répandue est l'ostéopathie (46%), devant l'homéopathie (42%), les huiles essentielles (37%), et l'acupuncture (21%). La population cherche notamment à "soulager des douleurs chroniques" (40%), à bénéficier d'un "remède naturel, une solution non invasive" (33%), ou encore soigner "un problème ponctuel" (29%). Et le porte-monnaie est souvent de sortie. D'après cette étude, les Français qui suivent des thérapies alternatives y consacrent en moyenne 173 euros par an, un montant qui monte à 251 euros dans l'agglomération parisienne.