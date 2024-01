Pourquoi avons-nous coutume de dire “à tes souhaits” à une personne qui éternue ?

Qui dit "Atchoum !" lui répond presque aussitôt "à tes souhaits", une expression que l’on apprend dès la plus tendre enfance sans savoir d’où nous vient ce curieux rituel. Cette formule de politesse, aussi plaisante soit-elle, remonte à l’Antiquité, dont les sources remontent de nombreux cas de superstition. En ces temps très anciens, quand une personne éternuait, cela ne voulait pas seulement dire qu’elle avait attrapé un mauvais rhume.

S’il existe plusieurs façons d’éternuer, du plus discret qui va se pincer les narines pour ne pas déranger ou celui qui va éternuer plus fort que les autres, il n’y a qu’une manière de le souligner. Après un premier "à tes souhaits", cette étonnante expression appelle souvent une réponse en cas de récidive. Au deuxième éternuement, nous tentons parfois un "à tes amours" comme pour adresser un vœu de bonheur à la personne. Puis, au troisième, les plus tenaces termineront avec un "Et que les tiennes durent toujours", tandis que les postillons virevoltent peut-être encore au-dessus de nos têtes ! Si la formule n’est plus tellement employée dans son intégralité, nous sommes encore nombreux dans les pays francophones à utiliser cette phrase qui exprime un souhait de vitalité et de bien-être. Mais pourquoi le faisons-nous ? Une question moins bête qu’elle n’y paraît….

La manifestation d’une présence divine ?

Les éternuements, qui se manifestent souvent après une irritation de la muqueuse nasale, sont un réflexe à la fois protecteur et libérateur. Les peuples de l’Antiquité pensaient ainsi adresser un vœu à un esprit divin pour qu’il puisse l’emporter avant de repartir. Selon la tradition antique en effet, la vie prenait la forme d’un souffle. "L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant", trouve-t-on dans la Genèse, récit des origines du monde, chapitre II. Cette règle de savoir-vivre, que certains utilisent toujours, a subi différentes ramifications au cours du temps. Selon les interprétations, l’éternuement pouvait présager la bonne comme la mauvaise fortune.

Une bénédiction pour une personne malade

Comme le rappelle Actu.fr, les anciens avaient pour coutume de s’en servir pour prédire leur avenir. De là, est né ce que l’on appelle la "ptarmoscopie", une technique divinatoire qui consiste à interpréter les éternuements. Dans L’Odyssée d’Homère, la pieuse Pénélope considère par exemple l’éternuement de Télémaque comme le signe de voir tomber leurs ennemis. "Ne vois-tu pas que mon fils vient d’éternuer à toutes mes paroles ? Par là, la mort des prétendants paraît inéluctable", lit-on dans le livre XVII. Au contraire, tous ne le voient pas d’un très bon œil. Pour le dramaturge grec Ménandre, l’éternuement survient lorsque l’inquiétude nous saisit. Enfin, c’est au Moyen Âge que l’expression prend une autre signification. Lors des épidémies de peste, la plus grande tragédie de cette époque, l’éternuement était l’un des premiers symptômes de cette maladie principalement véhiculée par les rats. Avec “à vos souhaits”, une personne pouvait alors apporter du réconfort et exprimer son soutien envers le malade.