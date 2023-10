Pourquoi grignoter le soir ne serait finalement pas si mauvais pour la santé

Dans un entretien accordé au magazine américain Eating Well le 6 août dernier, la nutritionniste Kelsey Kunik avance plusieurs intérêts au grignotage tardif. Fait surprenant, il améliorerait le sommeil. "Les aliments riches en magnésium ou en mélatonine peuvent vous aider à passer une meilleure nuit de sommeil", explique-t-elle, citant notamment les noix et les amandes riches en tryptophane (un acide aminé). Se basant sur une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, elle ajoute que les collations nocturnes riches en protéines et graisses saines présentent des résultats positifs sur les personnes atteintes de diabète en stabilisant les niveaux de glycémie. Autre avantage, elles peuvent aussi venir compenser le manque de certains nutriments durant la journée. "Les collations le soir peuvent aider à fournir à votre corps les nutriments, comme les protéines, nécessaires à la récupération musculaire pendant que vous dormez", note Kelsey Kunik.