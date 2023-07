Pourquoi il faut s’occuper des dents de vos enfants avant même qu’elles sortent ?

Dès l’apparition des premières dents de bébé, il faut voir le brossage comme un rituel ! Avant l’âge de 4 ans, vous devrez vous en occuper, car votre bout de chou ne sera pas capable d’effectuer les gestes correctement ou de penser à recracher le dentifrice. Avant l’âge de 2 ans, un brossage de dents le soir peut suffire, mais dès qu’il grandit, il faut passer à un nettoyage le matin et le soir. En ce qui concerne le dentifrice, on opte pour un non-fluoré avant 2 ans et on ne dépasse pas la taille d’un petit pois en termes de quantité utilisée.

L’année suivante, vous pouvez prendre un dentifrice fluoré pour enfants, et faire en sorte que ce moment soit le plus ludique possible : choisissez une brosse à dents à l’image de son personnage de dessin animé préféré et chargez-le d’une mission. Dites-lui que “vous allez chercher tous les trésors qui se cachent dans sa bouche”, voilà pourquoi deux bonnes minutes d’exercice sont nécessaires.