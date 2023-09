Pourquoi la rentrée scolaire est synonyme de crise d’asthme ?

Pour limiter les risques, il est recommandé de redoubler de vigilance à la rentrée. Vous pouvez renforcer les défenses immunitaires des plus jeunes grâce à une alimentation équilibrée, beaucoup de sommeil et un rappel des règles d’hygiène concernant le lavage des mains et du nez. On vous conseille également de réduire la température des chambres afin qu’elle atteigne idéalement les 18°C. Pensez aussi à bien aspirer votre logement et à l’aérer régulièrement pour éviter poussière et acariens. Enfin, il est recommandé de laver les draps des lits des enfants asthmatiques toutes les semaines pour éviter les crises.

Enfin, si votre enfant a arrêté son traitement durant l’été, il est conseillé de reprendre le traitement au minimum 7 à 10 jours avant la rentrée. Mais n’oubliez pas : sans avis médical contraire, il est fortement déconseillé d’interrompre un traitement antiasthmatique, même pendant les vacances…