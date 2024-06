Prendre une douche gelée, boire de l’eau froide, manger des glaces… Pendant un épisode de forte chaleur, ces réflexes nous apportent du réconfort. De courte durée, le froid ne permet pas de nous rafraîchir.

Plus de 30°. La quasi-intégralité de la France métropolitaine subit une nouvelle vague de chaleur ce jeudi. La nuit, la température descend péniblement sous la vingtaine de degrés. Résultat, l’organisme souffre et dépense beaucoup d’énergie pour maintenir sa température corporelle de 37 degrés, indispensable à son bon fonctionnement.

En réaction, nous avons tendance à nous servir d’outils très froids pour nous rafraîchir. Nous poussons la climatisation à fond, nous buvons de l’eau glacée et nous prenons plusieurs douches gelées. Ces comportements mettent pourtant en danger notre corps et déséquilibre sa température.

Boire un verre d’eau froide

L’eau gelée ou le sorbet de glace qui inonde la gorge avant de descendre dans le tube digestif peut laisser une sensation délectable. Mais en réalité, ce froid intense entraîne un déséquilibre de température dans notre corps. L’organisme puise alors dans ses ressources. Il produit un maximum d’énergie pour revenir le plus vite possible à sa température habituelle de 37 °C. Il crée de la chaleur et provoque l’effet inverse que celui recherché.

Dans le même temps, il interrompt le processus de sudation du corps qui permet d’éliminer la chaleur. Pire, le froid solidifie les matières graisseuses des produits ingérés et rend la digestion plus difficile.

Boire une bière ou un verre de rosé frais aggrave les choses. Il faut garder en tête que l’alcool déshydrate.

Prendre une douche froide

L’eau glaciale glisse sur le corps et vous vous sentez mieux. Mais le corps reçoit cette eau comme une agression. Même principe que pour l’ingestion : le corps travaille avec acharnement pour remonter la température corporelle et produire de la chaleur en son for intérieur. La douche tiède suffit à vous rafraîchir.

Attention, la douche froide peut même se révéler dangereuse. Vous risquez l’hydrocution : si vous avez extrêmement chaud, le choc thermique important peut provoquer une perte de connaissance, voire un arrêt cardiaque. Le corps humain ne supporte pas les changements brusques de températures. Un écart de 5 à 7 °C avec la température extérieure l’expose déjà à un danger. Piquer une tête dans une piscine très froide ou dans une mer gelée n’est pas franchement une bonne idée.

La climatisation trop froide rend malade

Pour les mêmes raisons, il faut éviter de pousser la climatisation. Les médecins préconisent une différence de températures entre la pièce climatisée et l'extérieur de 7 degrés maximum. L’air froid qui vous parvient produit les mêmes effets qu’en hiver : éternuement, nez qui coule, affection ORL à l’image des otites.