En France, environ 42 % des personnes ont un sang de type O. Le groupe sanguin O ne possède pas d’antigène, ce qui rend sa transfusion possible vers n’importe quel type de sang. Les personnes du groupe O disposent d’anticorps et ne peuvent pas recevoir de sang d’un autre type.

Comme chaque groupe sanguin, le O dispose de caractéristiques qui lui sont propres et qui varient selon si son rhésus est positif ou négatif. C’est d’ailleurs le seul qui est connu pour être un donneur universel. À quoi cela est-il dû et pourquoi ce groupe est-il si spécial ? On vous explique.

Les caractéristiques du groupe sanguin O

Le groupe sanguin, comme son nom l’indique, détermine les caractéristiques du sang de chaque personne. Avec les rhésus positif et négatif - qui déterminent la présence, ou non, d’un antigène spécifique dans le sang, appelé Rh - il existe au total huit groupes différents : A+, A-, B+, B-, AB+, AB- et les groupes O+ et O-. Environ 42 % des Français ont un sang de type O, ce qui veut dire que ce groupe n’est pas rare, contrairement aux idées reçues. Si vous en faites partie, ce n’est pas nécessairement parce que vos parents ont eux-mêmes un sang de type O. Toutes les combinaisons de groupes sanguins peuvent en effet donner ce résultat, à l’exception du groupe AB. Pour le reste, il est tout à fait possible, par exemple, que deux parents du groupe B, aient un enfant au sang de type O.

Contrairement aux personnes des groupes sanguins A, B et AB, celles du groupe O ne possèdent pas d’antigène. Leur sang dispose en revanche d’anticorps, anti-A et anti-B, qui le rendent incompatible avec les sangs des groupes A et B.

Le groupe O, un donneur universel ?

L’absence d’antigène dans les globules rouges du sang des personnes du groupe O le rend compatible avec tous les autres types de sang. Concrètement, cela veut dire que les globules rouges des personnes de groupe O- ou O+ peuvent être transfusées à n’importe qui, peu importe son groupe et son rhésus, explique la Dr Pascale Richard, directrice médicale de l’Établissement français du sang, à Santé magazine. Ainsi, c’est le seul groupe sanguin qui est en mesure de donner à n’importe quel autre groupe, puisque les autres disposent d’un antigène A, B ou des deux.

En dehors de cette particularité, le sang de type O ne possède pas d’avantage spécifique. Au contraire, il peut être source de complication s’il s’agit de trouver un donneur pour une personne du groupe O. En effet, si une transfusion sanguine est nécessaire, un individu O+ ne peut recevoir que du sang O+ ou O-. Une personne O de rhésus négatif n’est quant à elle compatible avec aucun autre groupe sanguin que le sien pour une transfusion. Cela s’explique par la présence des anticorps A et B, qui rendent le sang de type O incompatible avec les groupes A, B et AB. De quoi limiter le champ des possibles.