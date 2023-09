Pourquoi le houblon pourrait bien devenir l’aliment star de votre cuisine ?

En dehors des fourneaux, de nombreuses pharmacies spécialisées et herboristeries commercialisent les cônes de houblon sous forme de compléments alimentaires, d’huiles essentielles ou de préparations pour infusion. Une fois mélangés à de l’eau bouillante, ils contribuent notamment à traiter l’insomnie et apaiser le système nerveux grâce à un principe actif, le lupulin, aux vertus calmantes et aphrodisiaques. Par ailleurs, d’autres composés naturels, appelés "les phytoestrogéniques", agissent sur les douleurs menstruelles et peuvent soulager les symptômes des femmes ménopausées. Parmi les autres avantages régulièrement cités, les substances contenues dans le houblon aideraient aussi à faciliter la digestion et prévenir certains problèmes dentaires comme les caries ou l’inflammation des gencives.