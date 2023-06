Pourquoi le lundi est le jour où vous avez le plus de chances de faire une crise cardiaque

Comment sont-ils arrivés à cette conclusion ? Grâce aux données médicales de 10.528 patients, à savoir 7112 en Irlande et 3416 en Irlande du Nord, admis à l'hôpital entre 2013 et 2018 pour un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST, à savoir l'une des formes de crise cardiaque les plus mortelles. Or, leurs analyses ont mis en évidence une prévalence des cas le lundi ainsi que le dimanche, dans une moindre mesure.

Si les causes exactes du phénomène restent floues, des pistes sont avancées et le rythme circadien - à savoir l'horloge interne du corps humain - pourrait être en cause. "La cause est probablement multifactorielle, mais sur la base de ce que nous savons des études précédentes, il est raisonnable de supposer qu’il y a un élément circadien", explique sur le site de la British Heart Foundation, qui relaie l’étude, Jack Laffan, le cardiologue ayant dirigé les recherches au Belfast Health and Social Care Trust. Plus en détail, cela pourrait résulter du décalage entre le relâchement pendant le week-end et la pression professionnelle liée à la reprise. "L'augmentation du stress entraîne une augmentation des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui est liée à un risque plus élevé de crise cardiaque", précise Jack Laffan.