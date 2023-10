Pourquoi le nombre de cas de choléra a doublé en deux ans dans certaines régions du monde

Le choléra en pleine recrudescence. C'est ce qui ressort d'une vaste étude de l'OMS. Publiée fin septembre, celle-ci est sans équivoque : le nombre de cas a presque doublé entre 2021 et 2022. Une situation qui, selon l'Organisation, pourrait encore s'aggraver en 2023. Et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord à cause de l'ampleur des épidémies. "Non seulement il y a eu davantage de flambées, mais ces flambées ont aussi été plus importantes. Sept pays – Afghanistan, Cameroun, Malawi, Nigéria, République arabe syrienne, République démocratique du Congo et Somalie – ont signalé chacun plus de 10 000 cas suspects et confirmés. Plus l’épidémie est importante, plus elle est généralement difficile à maîtriser", précise l'OMS.