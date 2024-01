Pourquoi les hommes ont-ils une pomme d'Adam, et pas les femmes ?

Signe distinctif propre aux hommes, la pomme d’Adam est une petite bosse située sur la face antérieure du cou qui gigote à chaque déglutition. Cette "proéminence laryngée", comme l’appellent les scientifiques, sert en fait à protéger nos précieuses cordes vocales. Si elle n’est pas visible chez les femmes, cela ne veut pas dire pour autant qu’elles en sont dépourvues.

Plus qu’une petite grosseur au niveau de la gorge, la pomme d’Adam serait presque le symbole de la masculinité. En plus des organes génitaux, c’est aussi à cela que l’on peut distinguer un homme d’une femme. Comme l’explique passeportsanté.net, ce relief palpable sur la surface du cou est fait de cartilage, un tissu dur, lisse et élastique. Le larynx, quant à lui, est un conduit composé de différents cartilages, dont le plus volumineux est le "cartilage thyroïde", caché sous la peau et qui forme justement cette bosse que l’on appelle "pomme d’Adam" ! Si vous vous êtes déjà demandés pourquoi les hommes en ont une et pas les femmes, la question est en réalité mal formulée. Ce qui devrait interroger davantage, c’est pourquoi les hommes ont-ils une pomme d’Adam plus imposante que celle des femmes ? Car oui, la "proéminence laryngée" se partage entre les deux sexes, avec tout de même une différence de taille.

Pourquoi la pomme d’Adam est-elle plus imposante chez l’homme ?

Si la pomme d’Adam n’est pas visible chez la femme, c’est à cause de la testostérone, l’hormone stéroïdienne qui contribue au développement des signes physiques chez l’homme. Au moment de la puberté, les garçons vont fabriquer de plus en plus de testostérone, fabriquée principalement par les cellules de Leydig localisées dans les testicules. Cette hormone va alors inciter certaines parties du corps à grandir, dont la pomme d’Adam. "L'agrandissement de la taille du larynx fait partie des caractères sexuels secondaires au même titre que la pousse des poils par exemple", détaille le Dr Marie Mailly, médecin ORL, dans le Journal des Femmes. Bien que les filles fabriquent, elles aussi, d’autres hormones durant la puberté, le cartilage ne va pas s’agrandir et va rester haut placé dans une région recouverte de graisses sous l’épiderme. Chez l’homme, les cordes vocales vont ensuite se développer et la voix devenir plus grave.

À quoi sert-elle ?

La pomme d’Adam a plusieurs fonctions. La première, c’est qu’elle sert de bouclier pour protéger les cordes vocales à l’intérieur du larynx. Aussi appelées "plis vocaux", ces dernières sont composées de muscles et de ligaments impliqués dans la production de sons — cri, langage et chant — et jouent également un rôle dans la déglutition et la respiration, en laissant circuler l’air inspiré vers la trachée et les poumons. Vous comprenez donc pourquoi vous avez plus de mal à respirer si l’on appuie sur votre pomme d’Adam. Son nom, par ailleurs, provient du fruit défendu apporté par le Diable qu’Eve tente de faire manger à Adam. Un morceau de pomme qui restera coincé dans la gorge du premier homme crée par Dieu selon la Bible, d’où son nom de "pomme d’Adam" pour désigner le cartilage thyroïde apparent chez la gent masculine.