En cas d’étouffement chez l’adulte ou chez l’enfant, les claques dans le dos ne font pas toujours partie des bons gestes à réaliser. Si la personne respire, tousse ou émet un son, abstenez-vous de toute manœuvre. Après le rejet du corps étranger, il vaut mieux appeler les secours et consulter un médecin.

Que ce soit lors d’un repas ou pendant des jeux d’enfants, un étouffement peut arriver à n’importe quel instant. L’essentiel est de réagir vite et surtout d’adopter les bons gestes. Beaucoup imaginent que le premier réflexe à avoir est de taper dans le dos de la personne qui manque d’air. À tort. En fonction du type d’étouffement, cette action pourrait en réalité aggraver la situation. Voici quels sont les gestes de premiers secours à adopter selon les cas.

Les claques dans le dos sont utiles à une condition

Il est très important de distinguer rapidement le type d’étouffement auquel la personne fait face. Si un objet ou un aliment bloque ses voies respiratoires, mais qu’elle respire, pleure ou tousse, il vaut mieux ne rien faire. Surtout, ne lui tapez pas dans le dos, au risque de déplacer l’objet et d’empirer la situation. La toux devrait lui permettre de rejeter le corps étranger.

À l’inverse, si la personne est en détresse respiratoire, qu’elle a les lèvres et les ongles bleus et qu’elle ne peut émettre aucun son de sa bouche, il faut effectuer la technique des claques, précise Ameli.fr : "N’allongez pas la victime et donnez-lui cinq claques maximum dans le dos entre les omoplates." Restez attentif aux moindres sons entre chaque tape : si la victime peut de nouveau parler ou respirer, vous pouvez arrêter la manœuvre. Néanmoins, si au bout de cinq claques dans le dos rien ne se passe, il faut changer de technique et adopter la méthode de Heimlich.

Méthode de Heimlich : comment réaliser la technique de compressions abdominales ?

Dans la majorité des cas, les claques dans le dos permettent à la personne de se libérer du corps étranger coincé dans ses voies respiratoires. Lorsque cette technique ne fonctionne pas, il faut très vite passer à la méthode d'Heimlich. Elle consiste à se placer derrière la personne et à former un poing avec sa main. Positionnez votre poing au niveau du nombril, le dos de la main vers le ciel. Avec votre seconde main sur la première, tirez franchement en diagonale, vers l’arrière et vers le haut. Une nouvelle fois, effectuez jusqu’à cinq compressions abdominales, en prenant soin d’écouter la potentielle reprise de la respiration de la personne assistée. S’il n’y a toujours pas de résultat, alternez la technique des claques dans le dos et celle-ci jusqu’à l’arrivée des secours.