Pourquoi tombe-t-on si souvent malade au début des vacances ?

"La première raison qui puisse expliquer que l'on tombe malade en vacances, c'est le relâchement", explique le spécialiste. "Même s'il peut être délétère sur la durée, le stress auquel nous sommes soumis le reste de l'année stimule notre organisme. Que ce soit un stress lié à nos activités quotidiennes ou 'absolu', le cerveau enclenche une série de réactions afin que nous puissions y faire face avec toute l'énergie nécessaire." Des mécanismes de défense qui nous permettent, en temps normal, d'être plutôt résistants aux maladies. Mais au moment où nous sommes censés décompresser, le cerveau se détend et le système immunitaire ralentit. Nous voilà alors plus fragiles et incapables de résister au moindre microbe ou virus.

Pour le médecin généraliste, c'est aussi pendant les vacances que l'on écoute davantage notre corps. "Nous avons tendance à ressentir un peu plus les plaintes que le corps cachait jusqu’alors parce que quand vous devez travailler, vous devez faire face et ne les entendez pas. Quand vous avez le temps de vous occuper de vous, vous les ressentez plus et vous vous retrouvez avec des maux de dos, de cou ou des douleurs musculaires."