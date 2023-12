Pourquoi vous devez absolument placer du laurier sous votre oreiller

Le laurier est une plante originaire du bassin méditerranéen aux multiples vertus. On la recommande en aromathérapie pour faciliter l’endormissement. Grâce à ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, elle est recommandée pour lutter contre les infections et les maux de l’hiver.

Pour combattre les maux du quotidien, il existe de nombreuses méthodes et astuces de grands-mères qui font appel à des plantes naturelles. C’est notamment le cas du laurier ! Protecteur spirituel, efficace pour le sommeil et bon pour la santé, cette plante a tout pour plaire.

Originaire du bassin méditerranéen, on utilise en particulier cet aromate en cuisine pour parfumer des recettes. Pourtant, cette plante - à ne pas confondre avec le laurier sauce ou le laurier rose - possède plus d’atouts que vous ne le pensez. Découvrez pourquoi vous devriez essayer de dormir avec des feuilles de laurier sous votre oreiller.

Un sommeil réparateur…

En aromathérapie, le laurier est connu pour ses vertus relaxantes qui permettent de mieux dormir. En plaçant quelques feuilles sous votre oreiller, il est possible de profiter de ses parfums aromatiques afin de faciliter l’endormissement. Avec son odeur particulière, le laurier favorise la détente et la relaxation à l’image de l’huile essentielle d’orange douce.

Dans certaines cultures, on dit même que le laurier est une plante protectrice capable de chasser les mauvais esprits. Pour profiter de ces bienfaits, on conseille donc de placer une feuille ou deux sous son oreiller, notamment si vous avez l’habitude de vous réveiller à cause de cauchemars ou de rêves effrayants.

… et des vertus santé

Parallèlement, le laurier possède des propriétés calmantes et apaisantes. On préconise ce remède naturel notamment pour profiter de ses effets antiseptiques et anti-inflammatoires. Particulièrement recommandé en hiver, le laurier permet en effet de dégager et même décongestionner les voies respiratoires. Si vous souffrez de toux ou de nez bouché, essayez cette technique, c’est radical !

En revanche, restez vigilants : bien qu'il n'existe pas de contre-indications concernant le laurier-feuille, certaines personnes peuvent être allergiques ou sensibles à cette plante, notamment si on l’utilise sous forme d’huile essentielle. Cette dernière est donc déconseillée aux femmes enceintes, mais aussi aux enfants. Vérifiez bien que vous n’y êtes pas allergique avant de l’utiliser !