Voici pourquoi vous devriez marcher pieds nus plus souvent

Il vous est surement arrivé d'être vous-même surpris de passer de la plage au parking sans mettre vos chaussures, en vacances. Marcher pieds nus est très bon pour la santé, c'est même une tendance sur les réseaux sociaux. On vous dit quels sont les bienfaits de la marche sans chaussures !

Impensable aujourd’hui de marcher pieds nus dans la rue. Pourtant, depuis quelques années, la tendance "barefoot" monte sur les réseaux sociaux et pas uniquement chez les "hippies" ou les "va-nu-pieds". Les plus téméraires vont même jusqu'à faire des randonnées sans chaussures. Il est vrai que marcher pieds nus est bon pour la santé. 25 % des os du corps humain sont situés dans les pieds et dans les chevilles. Or, les chaussures que l’on porte aujourd’hui, que ce soient les baskets, les talons plus ou moins hauts et les tongs, endommagent notre structure osseuse et modifient notre manière de marcher.

Les bienfaits de la marche pieds nus

Avec des chaussures, le pied travaille beaucoup moins. Les muscles, les tendons et les ligaments ont tendance à se relâcher. D’ailleurs, si on observe nos voûtes plantaires aujourd’hui, on peut tous remarquer que la cambrure interne s’efface de plus en plus et que nos pieds sont de plus en plus plats. Les chaussures impactent les mouvements naturels du pied et entraînent une diminution de la force.

Marcher pieds nus permet donc de renforcer les muscles des pieds, de la cheville, mais aussi des jambes. Parce que le corps humain est bien fait, chaque partie du corps est connectée à une autre. En travaillant sur toute la plante du pied (du talon jusqu’aux pointes), on peut muscler les abducteurs, les mollets, les quadriceps, et même le bas du dos. En marchant pieds nus, on apprend aussi à mieux répartir et à sentir le poids de son corps, on travaille sur la mobilité des articulations, on améliore l’équilibre et on rétablit la sensibilité tactile du pied. Nos petons possèdent plus de 200 000 terminaisons nerveuses, ce qui les rend particulièrement sensibles. Or, enfermer dans des chaussettes et dans des baskets, ils ne ressentent pas grand-chose. D’ailleurs, le docteur Julien Leroux, chirurgien orthopédiste pédiatre à Rouen, interrogé par Ouest-France, souligne que "les bébés ont particulièrement intérêt à marcher pieds nus, car cela leur permet d’avoir une meilleure sensation et conscience du sol, ils sont plus connectés à leur environnement".

Quelques précautions à prendre

Si dans certains pays, comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il n’est pas rare de croiser des personnes sans chaussures au beau milieu de la ville, ce n’est pas toujours à la portée de tous. Il est préférable de commencer son initiation en marchant sans chaussures dans son logement, dans la cour de son immeuble ou dans son jardin pour commencer. Et le faire le plus possible. Les pieds s’habitueront à être nu et la voûte plantaire va se renforcer. On n’hésite pas aussi à se déchausser lors de promenades dans un parc ou sur la plage afin de permettre au pied de gérer des textures différentes puis les inclinaisons. Certes, quand on marche pieds nus, on risque de se blesser en marchant sur un objet pointu ou tranchant. On n’oublie pas de garder avec soi un antiseptique pendant les promenades. Mais il faut aussi garder en tête que notre corps et nos pieds savent s’adapter : plus on marche pieds nus et plus la peau s’épaissit et devient résistante !