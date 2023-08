Pourquoi vous devriez utiliser de la sauge au quotidien

Les propriétés antiseptiques et bactéricides de la sauge ne sont en effet plus à prouver. Utilisée en infusions ou en gargarismes, elle traite efficacement les inflammations et autres troubles de la bouche et de la gorge. Gingivite, aphtes, maux de gorge, toux : la sauge permet de soigner rapidement les troubles bucco-dentaires.

Dans le cas d’un traitement pour transpiration excessive, les spécialistes font souvent appel à la sauge, car sa composition permet de réguler la sécrétion des hormones responsables de ce dysfonctionnement. On préconise également des cures de tisanes de sauge chez les femmes qui souffrent des effets de la ménopause comme les bouffées de chaleur ou l’hypersudation nocturne. En parallèle, les propriétés anti-galactogène de la sauge permettent de réduire les montées de lait en fin d’allaitement.

Enfin, la sauge est particulièrement efficace pour améliorer la digestion. Si vous souffrez de gaz ou de ballonnements, vous pouvez vous tourner vers les infusions de sauge pour réduire ces symptômes dérangeants.