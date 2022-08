Précarité menstruelle : une étudiante sur 10 fabrique ses protections périodiques

La précarité menstruelle touche plus d'une femme sur dix en France. Près de 1,7 million d'entre elles n'auraient pas les moyens d'acheter des protections périodiques, selon l'association Règles élémentaires. En moyenne, l'hygiène menstruelle représenterait un coût de 90 euros par an (7,50 euros par mois), soit 3420 euros au cours d'une vie, sans compter les anti-douleurs, les différents sous-vêtements et linge de lit, qui peuvent être abîmés par le sang des règles. Parmi ces femmes, nombreuses sont des étudiantes.

À l'heure du Covid, où des milliers de jeunes basculent dans la précarité, faute d'argent, une étude de la FAGE, la première organisation étudiante, publiée ce lundi 8 février, offre un éclairage nouveau sur leurs difficultés. Sur les plus de 6500 étudiants interrogés, parmi lesquels des minorités de genres, comme des personnes non binaires (1,32%) et des hommes transgenres (0,6%), 13% déclarent avoir déjà dû, faute de moyens, choisir entre acheter des protections périodiques et un produit de première nécessité. Plus inquiétant encore, 33% jugent avoir besoin d'une aide financière pour s'en procurer.