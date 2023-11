Première mondiale : un Américain s'est fait greffer un œil complet

Mais le patient avait conscience que cette opération n'aurait probablement qu'un bénéfice esthétique pour lui, selon NYU Langone. "Je n'ai pas les mots pour remercier le donneur et sa famille, qui m'ont offert une deuxième chance dans la vie durant un moment difficile pour eux", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Notre espoir est que mon histoire puisse servir d'inspiration pour les personnes victimes de blessures graves au visage et aux yeux." Aaron James, qui peut toujours voir grâce à son œil droit, a aujourd'hui pu retourner vivre dans l'Arkansas avec sa femme et sa fille, et revient à New York chaque mois pour des rendez-vous de suivi.

La principale difficulté d'une greffe d'œil est d'arriver à rétablir la transmission d'informations vers le cerveau via le nerf optique. Celui-ci est en effet coupé chez le patient comme chez le donneur pour réaliser la greffe. Par le passé, des greffes d'yeux entiers avaient déjà été réalisés sur de petits animaux, dont la vision a au moins partiellement été restaurée dans certains cas, a expliqué la chirurgienne Kia Washington.