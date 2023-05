Prendre le temps de parler avec votre bébé serait la meilleure manière de développer son langage

Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont utilisé des petits enregistreurs vocaux et ont analysé la quantité de mots à laquelle 163 nourrissons et enfants en bas âge étaient exposés à la maison. Puis, ils ont mesuré chez 84 d'entre eux, grâce à des IRM, le taux de myéline dans la partie du cerveau associée au développement du langage. "La myéline est composée de protéines et de substances grasses et forme une couche isolante autour des nerfs dans le cerveau. Elle rend les signaux cérébraux plus efficaces", explique le Pr John Spencer, dans un communiqué.

Les résultats de l'étude ont révélé que les enfants de deux ans et demi qui étaient davantage exposés à la parole dans leur environnement quotidien présentaient des niveaux bien plus élevés de myéline dans les régions du cerveau associées au langage. Ce qui suggère qu'une exposition accrue à la parole pourrait favoriser des capacités de traitement du langage plus sophistiquées et plus efficaces chez les enfants, y compris à long terme. "Le message à retenir est qu'il faut absolument parler à ses enfants. C'est très important", souligne, auprès du Guardian, le Pr John Spencer.