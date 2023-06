Gestes qui sauvent : les 4 étapes à suivre en cas d’accident

Les gestes qui sauvent deviennent de plus en plus importants pour les Français. Selon le ministère de l’Intérieur, “ces dernières années, et notamment à la suite des attentats, les formations et initiations se sont multipliées”. Que vous soyez témoin d’un étouffement, d’un saignement, d’un malaise cardiaque ou d’une perte de conscience, quatre étapes sont à retenir pour porter secours à une victime.