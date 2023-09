Premiers symptômes et formes des boutons... voici comment reconnaître la varicelle

La varicelle est une maladie la majeure partie du temps bénigne, qui se transmet essentiellement par voie aérienne. Elle est très contagieuse, raison pour laquelle il est recommandé de se confiner lorsqu’on en est atteint. Si elle touche la plupart du temps les enfants de 2 à 10 ans, il est aussi possible qu’elle contamine une personne à l’âge adulte si celle-ci ne l’a jamais contractée au cours de sa petite enfance. Lors d’une infection, il faut généralement attendre 10 à 21 jours avant que les premiers boutons apparaissent sur la peau. Avant que de petites lentilles rouges de 3 à 4 millimètres de diamètre se forment, en premier lieu, derrière les oreilles, puis sur le dos, le thorax et le reste du corps, la maladie de la varicelle provoque de la fièvre. En plus d’avoir des maux de tête, elle s’accompagne de toux, d’une grande fatigue et parfois, du nez qui coule.