Près d'un Français sur deux en surpoids ou en obésité : comment calculer son IMC ?

Selon cette étude, près de la moitié des Français (47%) pèseraient un poids trop élevé par rapport aux recommandations médicales. Parmi eux, un sixième des Français (17%) seraient obèses, c'est-à-dire à un niveau de poids considéré comme maladif par opposition à un simple surpoids.

Pour rappel, le seul critère validé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour évaluer la corpulence d’un individu - et donc les éventuels risques pour la santé - est l'indice de masse corporelle (IMC). Ce dernier permet de déterminer rapidement si l’on est en situation de maigreur, de surpoids ou d’obésité en mettant en relation le poids et la taille. Or, l'OMS considère que les personnes dont l'IMC se situe entre 25 et 30 sont en surpoids, et qu'elles sont obèses à partir de 30. Dans le détail, on considère que la personne est maigre en dessous de 18,4 kg/m², qu'elle a une corpulence "normale" entre 18,5 et 24,9 kg/m², qu'elle est en surpoids entre 25 et 29,9 kg/m², qu'elle est en obésité modérée entre 30 à 34,9 kg/m², en obésité sévère entre 35 et 39,9 kg/m² et enfin en obésité morbide au-dessus de 40 kg/m².