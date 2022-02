Près de la moitié des enfants de moins de deux ans utilisent déjà Internet

Vos enfants passent-ils trop de temps devant les écrans ? L'Union nationale des associations familiales (Unaf) publie avec l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation numérique une enquête Ipsos sur le temps que passent parents et enfants devant les écrans ces derniers mois. Tous les indicateurs montrent qu'ils prennent de plus en plus de place dans nos vies, y compris dans celles des plus jeunes.

D'après l'Unaf, 43% des enfants de 0 à 2 ans utilisent déjà Internet, estiment les parents. Un chiffre "qui surprend" l'association, et qui augmente au fil des âges. Toujours selon les parents, 57% des enfants de 3 à 6 ans utilisent Internet, et 85% des 7-10 ans. Une "hyperconnexion" dont les plus jeunes semblent conscients : 62% d'entre eux "reconnaissent passer trop de temps devant les écrans".